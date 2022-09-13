Соцсети: В Балаклее задержан один из коллаборантов, праздновавших день города под флагами РФ 13 сентября, 17:55 Имя задержанного пока не известно (Фото:pandenik/Twitter)

В Балаклее Харьковской области, вероятно, задержали одного из коллаборантов, фигурировавшего на видео с празднования дня города, когда он находилась под временным контролем РФ.

Речь идет о мероприятии под российскими флагами, организованном оккупантами для кремлевской пропаганды.

Во вторник, 13 сентября, в соцсетях появилось фото с лежащим на земле неизвестным, который позировал в окружении триколоров на обнародованном ранее видео со сходки любителей так называемого «русского мира».

Видео дня

«Твое лицо, когда российские дружки свалили, а тебя забыли», — говорится в комментарии к снимку.

В то же время имя предателя на данное время не известно.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 6000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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