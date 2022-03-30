В захваченной РФ Балаклее отчаянный смельчак пытался сорвать российских флаг с крыши горсовета — видео 30 марта, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Ткань флага оказалась слишком прочной, однако мужчину с видео все равно считают героем (Фото:Труха)

В захваченной ВС РФ Балаклеи Харьковской области неизвестный смельчак пытался сорвать российский флаг с местного горсовета.

Отчаянный поступок украинского патриота был зафиксирован на видео очевидцем.

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Как видно на обнародованных кадрах, мужчина ловко забрался на флагшток, установленный на крыше здания, чтобы сорвать вывешенный захватчиками триколор, однако ткань, к сожалению, оказалась слишком прочной.

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Несмотря на это, в соцсетях отчаянного смельчака, личность которого не известна, называют настоящим героем.

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