В освобожденной Балаклея гражданский подорвался на растяжке войск РФ 14 сентября, 16:37 Спасатели работают над разминированием территорий в освобожденной Балаклее (Фото:Горсовет Балаклеи/Telegram)

Во вторник, 13 сентября, в освобожденной Балаклее Харьковской области на растяжке, оставленной войсками РФ, подорвался гражданский. Мужчина погиб.

Как сообщили в горсовете Балаклеи в Telegram, погибший — Стрелец Александр Михайлович, мастер службы линий Купянского высоковольтного РЭС. Он подорвался на растяжке во время исполнения своих служебных обязанностей, восстанавливая критическую инфраструктуру города.

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«Он заплатил дорогую цену, выполняя свою работу, спасая других людей», — добавили в горсовете.

8 сентября ВСУ освободили от российских военных город Балаклея Харьковской области, который был под оккупацией полгода.

В Нацполиции сообщили, что войска РФ устроили пыточную для местных жителей Балаклеи. Оккупанты всегда держали в плену минимум 40 человек. Их находили через местных коллаборантов. Противник искал тех, кто служил или имел родственников в АТО или помогал украинской армии.

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