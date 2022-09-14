В освобожденной Балаклея гражданский подорвался на растяжке войск РФ

14 сентября, 16:37
Поделиться:
Спасатели работают над разминированием территорий в освобожденной Балаклее (Фото:Горсовет Балаклеи/Telegram)

Спасатели работают над разминированием территорий в освобожденной Балаклее (Фото:Горсовет Балаклеи/Telegram)

Во вторник, 13 сентября, в освобожденной Балаклее Харьковской области на растяжке, оставленной войсками РФ, подорвался гражданский. Мужчина погиб.

Как сообщили в горсовете Балаклеи в Telegram, погибший — Стрелец Александр Михайлович, мастер службы линий Купянского высоковольтного РЭС. Он подорвался на растяжке во время исполнения своих служебных обязанностей, восстанавливая критическую инфраструктуру города.

Видео дня

Читайте также:
Как Буча и Гостомель в апреле. Освобожденные на востоке украинские города и села открывают миру глаза на новые преступления армии РФ

«Он заплатил дорогую цену, выполняя свою работу, спасая других людей», — добавили в горсовете.

8 сентября ВСУ освободили от российских военных город Балаклея Харьковской области, который был под оккупацией полгода.

Читайте также:
Соцсети: В Балаклее задержан один из коллаборантов, праздновавших день города под флагами РФ

В Нацполиции сообщили, что войска РФ устроили пыточную для местных жителей Балаклеи. Оккупанты всегда держали в плену минимум 40 человек. Их находили через местных коллаборантов. Противник искал тех, кто служил или имел родственников в АТО или помогал украинской армии.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Растяжка Балаклея Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X