В Балаклее на мине подорвалась «скорая»: есть погибший и раненый — волонтер 2 октября, 14:39 В Балаклее на мине взорвалась «скорая» (Фото:КГГА)

В воскресенье, 2 октября, автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову в недавно деоккупированную Балаклею Харьковской области, взорвался на мине.



Об этом сообщила волонтер Наталья Попова.

По ее словам, водитель скорой погиб на месте, а фельдшер получил ранения и ожоги.

«Кононенко Александр Викторович водитель скорой из бригады 1501, сегодня погиб. Их скорая ехала по вызову к пациенту в городе Балаклея, и они наехали на мину. Молодой фельдшер Разлада Виталий Юрьевич получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте. Скорая сгорела. Они пережили оккупацию, но рашисты догнали их», — написала Попова на своей странице в Facebook.

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ВСУ освободили Балаклею в начале сентября в ходе контрнаступления в Харьковской области.