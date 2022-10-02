В Балаклее на мине подорвалась «скорая»: есть погибший и раненый — волонтер

2 октября, 14:39
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В Балаклее на мине взорвалась «скорая» (Фото:КГГА)

В Балаклее на мине взорвалась «скорая» (Фото:КГГА)

В воскресенье, 2 октября, автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову в недавно деоккупированную Балаклею Харьковской области, взорвался на мине.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова.

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По ее словам, водитель скорой погиб на месте, а фельдшер получил ранения и ожоги.

«Кононенко Александр Викторович водитель скорой из бригады 1501, сегодня погиб. Их скорая ехала по вызову к пациенту в городе Балаклея, и они наехали на мину. Молодой фельдшер Разлада Виталий Юрьевич получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте. Скорая сгорела. Они пережили оккупацию, но рашисты догнали их», — написала Попова на своей странице в Facebook.

Видео дня

ВСУ освободили Балаклею в начале сентября в ходе контрнаступления в Харьковской области.

https://www.facebook.com/popova.natali/posts/pfbid0jBPgbAPNgpYYoUpR5p63YhLMua2eqAFXmMsQJePhPBD24ykeuCKgJb2Mz739sVcl
Редактор: София Лазарова

Теги:   Скорая помощь Харьковская область Мины Балаклея мина Война России против Украины

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