В Балаклее Харьковской области оккупанты обстреляли районную больницу, пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации — глава ОВА 2 апреля, 18:21 Цей матеріал також доступний українською Балаклея (Фото:Иван Столбовой)

Российские войска нанесли удар по районной больнице временно оккупированной Балаклеи в Харьковской области, около 70 пациентов и медики нуждаются в эвакуации.

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Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи. Здание частично повреждено. Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей», — написал Синегубов.

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Он отметил, что это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковской области.

«Балаклея — это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами. Обстрел мирного населения Россией — это попытка оккупантов обвинить ВСУ в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация», — подчеркнул глава ОВА.

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