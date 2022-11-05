Включали конфорки, чтобы согреться. В Балаклее из-за отравления погибла семья из четырех человек
Установлено, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала (Фото:REUTERS/Nigel Roddis)
В Балаклее Харьковской области четверо человек из одной семьи погибли из-за отравления угарным газом.
Об этом сообщает в Facebook полиция Харьковской области.
Отмечено, что об инциденте сообщила родственница погибших. В квартире правоохранители обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, а также девочек 6 и 13 лет.
По словам родственницы, из-за низкой температуры в доме семья иногда включала газовые конфорки, чтобы согреться. Сотрудники ГСЧС и газовой службы установили, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала.
Согласно заключению эксперта, причиной смерти четырех человек стало отравление угарным газом.