Включали конфорки, чтобы согреться. В Балаклее из-за отравления погибла семья из четырех человек

5 ноября, 22:31
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Установлено, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала (Фото:REUTERS/Nigel Roddis)

Установлено, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала (Фото:REUTERS/Nigel Roddis)

В Балаклее Харьковской области четверо человек из одной семьи погибли из-за отравления угарным газом.

Об этом сообщает в Facebook полиция Харьковской области.

Отмечено, что об инциденте сообщила родственница погибших. В квартире правоохранители обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, а также девочек 6 и 13 лет.

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По словам родственницы, из-за низкой температуры в доме семья иногда включала газовые конфорки, чтобы согреться. Сотрудники ГСЧС и газовой службы установили, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала.

Согласно заключению эксперта, причиной смерти четырех человек стало отравление угарным газом.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0HBNqZGJWMgmWHoE23P9Vtd89pEkJA5dhbQ46e4Ffb9A8dGk8FhDuFDAex73sh6fRl
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Газ Харьковская область Отравление Балаклея

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