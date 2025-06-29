В Балаклаве, что на юго-западном побережье временно оккупированного Крымского полуострова , замечена подозрительная активность на территории военного объекта — бывшей подземной базы подводных лодок (Объект 825 ГТС).

Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили в партизанском движении Атеш.

Как рассказали партизаны, недавно были снесены заброшенные дома в прибрежной зоне, поэтому открылся прямой обзор на вход в штольню, из которой в годы СССР осуществлялась погрузка и выгрузка торпед и ракет.

«Сейчас вход в подземное сооружение свободен, а прилегающая территория расчищена — это может свидетельствовать о возможной подготовке объекта к повторному использованию», — предположили в Атеш.

Фото: Атеш / Telegram

Также сообщается, что оккупанты убрали барьеры и строительный мусор. Кроме того, отсутствует охрана, но это, подчеркнули в Атеш, может быть маскировкой.

Кроме того, агент партизанского движения выявил активность в некоторых зданиях поблизости — часть помещений, возможно, законсервирована, но не заброшена.

«По нашей информации, объект может использоваться как укрытие для хранения боеприпасов или быстрой переброски морских беспилотников, либо в качестве защищённого командного пункта», — сообщили в Атеш.

Фото: Атеш / Telegram

Фото: Атеш / Telegram

Согласно открытым данным, Объект 825 ГТС (или К-825) — подземная база подлодок, секретный военный объект времен холодной войны, расположенный в Балаклавской бухте. Расположение объекта должно было защитить его даже от прямого попадания атомной бомбы. База стала местом, где укрывали и ремонтировали подводные лодки, там же хранились боеприпасы. Общая площадь подземных сооружений — 9600 квадратных метров.