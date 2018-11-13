В Бахмуте во время разбойного нападения на ювелирный магазин застрелили охранника

Охранник погиб во время разбойного нападения на ювелирный магазин

Во вторник, 13 ноября, в Бахмуте Донецкой области во время ограбления ювелирного магазина был убит охранник, подозреваемый с похищенными драгоценностями сбежал.

Как сообщили в областной полиции, неустановленный мужчина в маске зашел в ювелирный магазин в центре города около 16.40. Нападавший застрелил охранника и украл ценные украшения.

В настоящее время полиция проводит операцию по розыску подозреваемого в городе и в близлежащих районах. Правоохранители обращаются ко всем, кто стал свидетелем преступления или видел подозрительную личность, с просьбой сообщить на линию 102. Свидетелям гарантируют конфиденциальность.

Смотрите также В Николаеве вооруженные автоматами бандиты ограбили ювелирный магазин