13 ноября 2018, вторник

В Бахмуте во время разбойного нападения на ювелирный магазин застрелили охранника

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Охранник погиб во время разбойного нападения на ювелирный магазин
Фото: полиция

Охранник погиб во время разбойного нападения на ювелирный магазин

Во вторник, 13 ноября, в Бахмуте Донецкой области во время ограбления ювелирного магазина был убит охранник, подозреваемый с похищенными драгоценностями сбежал.

Как сообщили в областной полиции, неустановленный мужчина в маске зашел в ювелирный магазин в центре города около 16.40. Нападавший застрелил охранника и украл ценные украшения.

В настоящее время полиция проводит операцию по розыску подозреваемого в городе и в близлежащих районах. Правоохранители обращаются ко всем, кто стал свидетелем преступления или видел подозрительную личность, с просьбой сообщить на линию 102. Свидетелям гарантируют конфиденциальность.

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