В Бахчисарае обыскали дом водителя жены Мустафы Джемилева

В Бахчисарае обыскали дом Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар.
Об этом сообщает Крымская солидарность на странице Facebook.
"Обыск в 6 микрорайоне Бахчисарая, ул. Джафера Сейдамета, 42, у Ахтема Мустафаева, водителя супруги Джемилева Сафинар. Самого Ахтема в доме нет, только его мать, причина обыска не известна. Вооруженные в камуфляже и балаклавах приехали на четырех микроавтобусах, окружили улицу", - написано в сообщении.
Адвокат Эдем Смедляев и юрист Назим Шейхмамбетов прибыли для оказания юридической помощи.
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