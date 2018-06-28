28 июня 2018, четверг

В Бахчисарае обыскали дом водителя жены Мустафы Джемилева

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Причина обыска не известна
Facebook / Zair Smedlya

Причина обыска не известна

В Бахчисарае обыскали дом Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар.

Об этом сообщает Крымская солидарность на странице Facebook.

"Обыск в 6 микрорайоне Бахчисарая, ул. Джафера Сейдамета, 42, у Ахтема Мустафаева, водителя супруги Джемилева Сафинар. Самого Ахтема в доме нет, только его мать, причина обыска не известна. Вооруженные в камуфляже и балаклавах приехали на четырех микроавтобусах, окружили улицу", - написано в сообщении.

Адвокат Эдем Смедляев и юрист Назим Шейхмамбетов прибыли для оказания юридической помощи.

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