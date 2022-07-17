В Бахмутском районе в результате обстрела российских войск трое детей получили осколочные ранения

17 июля, 21:34
Поврежденный в результате обстрела оккупантов дом в Бахмутском районе (Фото:Донецька обласна прокуратура via Facebook)

Поврежденный в результате обстрела оккупантов дом в Бахмутском районе (Фото:Донецька обласна прокуратура via Facebook)

17 июля в результате обстрела российских войск трое детей 2019, 2020 и 2013 годов рождения получили осколочные ранения. Также были травмированы трое взрослых от 38 до 64 лет.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/pfbid0ou5VvNCBmXMQxYryfSC1eZhuNpaaNUQAQS2Mxfkvj9RxXcEb5z5v3GumQACtZmyMl

Жители Бахмутского района пострадали в результате обстрелов оккупационными войсками города Соледар и села Ягодное. По фактам этих обстрелов начаты два уголовных производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).

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В результате обстрелов также получили значительные повреждения частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.

В прокуратуре отметили, что обстрел Соледара продолжается и устанавливаются другие возможные пострадавшие в результате действий оккупантов.

Согласно сводки Генштаба ВСУ, 17 июля на Бахмутском направлении военные РФ пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского, но безуспешно.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Обстрел Соледар Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Прокуратура Война России против Украины

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