В Бахмутском районе в результате обстрела российских войск трое детей получили осколочные ранения 17 июля, 21:34 Поврежденный в результате обстрела оккупантов дом в Бахмутском районе (Фото:Донецька обласна прокуратура via Facebook)

17 июля в результате обстрела российских войск трое детей 2019, 2020 и 2013 годов рождения получили осколочные ранения. Также были травмированы трое взрослых от 38 до 64 лет.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура на своей странице в Facebook.

Жители Бахмутского района пострадали в результате обстрелов оккупационными войсками города Соледар и села Ягодное. По фактам этих обстрелов начаты два уголовных производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).

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В результате обстрелов также получили значительные повреждения частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.

В прокуратуре отметили, что обстрел Соледара продолжается и устанавливаются другие возможные пострадавшие в результате действий оккупантов.

Согласно сводки Генштаба ВСУ, 17 июля на Бахмутском направлении военные РФ пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского, но безуспешно.

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