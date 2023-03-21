«Планомерная демилитаризация армии РФ». В Бахмуте ВСУ ожидают последнего суицидального штурма оккупантов — Стоун в интервью NV 21 марта, 14:52 Эксклюзив NV Боец ВСУ Петр Волощенко с позывным Стоун (Фото:Петр Волощенко / Facebook)

В Бахмуте происходит планомерная демилитаризация российской армии, говорит боец ВСУ Петр Волощенко с позывным Стоун.

Силы обороны «лупят» врага, убеждает он, и ждут их последнего, возможно, суицидального штурма.

В интервью Radio NV Стоун рассказал больше об обороне крепости Бахмут.

— Представитель восточной группировки войск, полковник Сергей Череватый сказал, что оккупанты совершают атаки по инерции в районе Бахмута: «Становится очевидным, что российские войска не смогут захватить Бахмут, но все еще этими инерционными волнами идут на него». Согласны ли вы с таким мнением?

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— Да, пока я абсолютно согласен с мнением спикера восточного фронта, все верно. Сначала атаки имели какие-то более или менее понятные, хоть какие-то очертания. Но сейчас они уперлись в конкретные точки, на востоке — в [реку] Бахмутка. Они пытаются форсировать реку, прокладывать какие-то инженерные переправы. Но все это накрывается нашими минометами, нашими ребятами, которые находятся на более выгодных позициях.

На севере тоже самое — они уперлись. Имели незначительный успех, пять дней назад, заняли один из цехов, сделали радостное селфи и на этом все закончилось. Потому что там наши ребята взяли их в окружение, уничтожили и больше тех селфистов нет.

Юг. Они пытаются пробраться к так называемому самолету, к сожалению, самолета уже нет, потому что они не смогли взять тот перекресток Чайковского. Они его уничтожили физически на расстоянии.

Поэтому уперлись они с трех направлений и сейчас уже идут такие нашествия просто по инерции: они идут — гибнут, идут — гибнут.

Сейчас создалось такое впечатление, что тем группам, которые заходят после тех, что были, их командование не говорит, что там квадрат пристрелян. Мы уже так поняли, что это просто какая-то планомерная демилитаризация российской армии.

— Один из бойцов, публично не раскрывающий своего лица, написал, что оккупанты, очевидно, готовятся к финальному штурму. И ключевым станет штурм населённого пункта Ивановское. Это село в южных окрестностях Бахмута, лежит на дороге в Константиновку. С такой оценкой вы тоже согласитесь?