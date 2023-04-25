В Бахмуте за сутки Силы обороны уничтожили 175 оккупантов и четыре склада боеприпасов 25 апреля, 13:38 В Бахмуте оккупанты продолжают нести большие потери (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Бахмуте Донецкой области ведется позиционная война, ситуация время от времени меняется.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, в ходе боев за сутки Силы обороны уничтожили 175 оккупантов, еще 213 были ранены.

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Кроме того, украинским бойцам удалось подбить вражеский танк Т-272, четыре боевые машины пехоты, три пушки Мста-Б.

Также были уничтожены пять беспилотных летательных комплексов, станция радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами.

Череватый отметил, что не имеет права разглашать точное соотношение количества ликвидированных оккупантов к украинским потерям, но, по его словам, оно многократное.

Ранее Череватый заявил, что Бахмут становится «образцом военного позора» России.