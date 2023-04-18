Соцсети: ВСУ подорвали Дом культуры в Бахмуте. Появилось зрелищное видео

18 апреля, 13:51
Поделиться:
Судя по обнародованным кадрам, речь идет о контролируемом подрыве (Фото:Коллаж NV)

Судя по обнародованным кадрам, речь идет о контролируемом подрыве (Фото:Коллаж NV)

В Бахмуте Донецкой области, который уже около девяти месяцев штурмуют российские захватчики, подорвали Народный дом культуры на улице Победы.

Читайте также:
Сырский: Россияне наступают на нескольких направлениях. Бахмут превращают в руину, но ВСУ ощутимо их тормозят

Соответствующее видео было обнародовано во вторник, 18 апреля.

На нем видно мощный взрыв, в результате которого в небо поднимается огромный столб пыли.

Читайте также:
«Либо въеб*м, либо умрем». Обнародованы радиопереговоры оккупантов под Бахмутом, раскрывающие суть их тактики — видео

Согласно данным из соцсетей, речь идет о контролируемом подрыве здания бойцами 77-й отдельной аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Видео дня

https://twitter.com/Militarylandnet/status/1648046618283737090

Вероятно, таким образом украинские военные при отходе на более выгодные позиции лишили российских оккупантов возможности использовать его в качестве укрытия для концентрации своих сил.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Взрыв Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X