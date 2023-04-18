Соцсети: ВСУ подорвали Дом культуры в Бахмуте. Появилось зрелищное видео 18 апреля, 13:51 Судя по обнародованным кадрам, речь идет о контролируемом подрыве (Фото:Коллаж NV)

В Бахмуте Донецкой области, который уже около девяти месяцев штурмуют российские захватчики, подорвали Народный дом культуры на улице Победы.

Соответствующее видео было обнародовано во вторник, 18 апреля.

На нем видно мощный взрыв, в результате которого в небо поднимается огромный столб пыли.

Согласно данным из соцсетей, речь идет о контролируемом подрыве здания бойцами 77-й отдельной аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Вероятно, таким образом украинские военные при отходе на более выгодные позиции лишили российских оккупантов возможности использовать его в качестве укрытия для концентрации своих сил.