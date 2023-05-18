Оборона Бахмута. За сутки ВСУ продвинулись до 1700 метров, почти 300 убитых и раненых россиян — Череватый 18 мая, 10:48 Украинские военные возле Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Силам обороны за последние сутки удалось продвинуться еще до 1700 метров на Бахмутском направлении.



Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона в четверг, 18 мая.

По его словам, в боях уничтожили 130 оккупантов, еще 145 ранены, четырех взяли в плен. Россияне нанесли по позициям ВСУ 487 ударов из ствольной артиллерии и осуществили шесть авианалетов. Было 25 боевых столкновений.

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«В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что сейчас нет преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. И на расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров нам удалось пройти», — сказал он.



Также Силы обороны уничтожили две российские самоходные артиллерийские установки города, разведывательный беспилотник Орлан-10 и восемь полевых складов с боеприпасами.



16 мая Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что Силам обороны удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута, но российские оккупанты немного продвинулись в городе.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

