Шесть убитых, восемь раненых. Украинские пограничники ликвидировали две группы оккупантов, штурмовавших Бахмут
Украинские защитники (Фото:t.me/DPSUkr)
Украинские пограничники ликвидировали две штурмовые группы российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в четверг, 30 марта, в Telegram.
«Город-крепость Бахмут вместе с бойцами ГПСУ выдерживает вражеские атаки. Так, одно наступление огневым ударом отразили наши минометчики по координатам аэроразведки», — говорится в сообщении.
Пограничники заявили, что с другим отрядом «вагнеровцам» справиться помогли гранатометы и стрелковое оружие в ближнем бою.
В ведомстве рассказали, что штурмы закончились поражением окупантов: шесть убитых и восемь раненых.
Ранее заместитель мэра Бахмута Александр Марченко сказал, что бои идут практически в центральной части города.
Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты несут «сумасшедшие потери» в Бахмуте, и продолжение обороны города позволяет ограничивать возможности врага и стабилизировать линию фронта.