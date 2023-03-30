Шесть убитых, восемь раненых. Украинские пограничники ликвидировали две группы оккупантов, штурмовавших Бахмут

30 марта, 16:37
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Украинские защитники (Фото:t.me/DPSUkr)

Украинские защитники (Фото:t.me/DPSUkr)

Украинские пограничники ликвидировали две штурмовые группы российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в четверг, 30 марта, в Telegram.

«Город-крепость Бахмут вместе с бойцами ГПСУ выдерживает вражеские атаки. Так, одно наступление огневым ударом отразили наши минометчики по координатам аэроразведки», — говорится в сообщении.

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Пограничники заявили, что с другим отрядом «вагнеровцам» справиться помогли гранатометы и стрелковое оружие в ближнем бою.

В ведомстве рассказали, что штурмы закончились поражением окупантов: шесть убитых и восемь раненых.

Ранее заместитель мэра Бахмута Александр Марченко сказал, что бои идут практически в центральной части города.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты несут «сумасшедшие потери» в Бахмуте, и продолжение обороны города позволяет ограничивать возможности врага и стабилизировать линию фронта.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины Пограничник Бахмут Война России против Украины

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