«Мясной штурм». В Бахмуте «вагнеровцы» пытались потеснить позиции украинских пограничников — видео 23 марта, 11:26 Бойцам Госпогранслужбы удалось отразить штурм (Фото:dpsu.gov.ua)

В Бахмуте продолжаются уличные бои, наемники из ПВК Вагнер «мясным штурмом» пытались потеснить позиции украинских пограничников.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в четверг, 23 марта.

Бойцам Госпогранслужбы удалось отразить штурм и заставить врага отойти с потерями.

Ведомство также опубликовало видео, на котором видно как пограничники «щедро насыпают российским наемникам выстрелами из гранатометов и с огоньком отправляют вагнеровцев в ад».

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14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».



Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.