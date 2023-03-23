«Мясной штурм». В Бахмуте «вагнеровцы» пытались потеснить позиции украинских пограничников — видео

23 марта, 11:26
Поделиться:
Бойцам Госпогранслужбы удалось отразить штурм (Фото:dpsu.gov.ua)

Бойцам Госпогранслужбы удалось отразить штурм (Фото:dpsu.gov.ua)

В Бахмуте продолжаются уличные бои, наемники из ПВК Вагнер «мясным штурмом» пытались потеснить позиции украинских пограничников.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в четверг, 23 марта.

Бойцам Госпогранслужбы удалось отразить штурм и заставить врага отойти с потерями.

Читайте также:
Бахмут и три его адских аналога. Исторические сражения, похожие на Бахмутское, и чем они завершились — экспертиза NV

Ведомство также опубликовало видео, на котором видно как пограничники «щедро насыпают российским наемникам выстрелами из гранатометов и с огоньком отправляют вагнеровцев в ад».

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=FqQaUy9TnjE

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X