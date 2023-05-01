«Вагнеровцев мы перемололи». О контрнаступлении, которое всех удивит, и «громе» после дождя в Бахмуте — интервью NV с военным историком 1 мая, 08:50 NV Премиум Украинские военные до сих пор удерживают Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр)

Военнослужащий и военный историк Роман Пономаренко в интервью Radio NV проанализировал, каким может быть контрнаступление, какие уязвимые места Крыма и ситуация в Бахмуте — «мельницы» для «вагнеровцев».

— Все любовались кадрами из оккупированного Крыма, где уничтожена нефтебаза. Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорит, что подрыв логистики врага — это один из элементов подготовки к активным действиям. Как вы анализируете этот удар? И повторится ли он?

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— Я думаю, повторится. Если мы проанализируем последние два месяца, то видим регулярные удары украинских Вооруженных сил по разнообразным объектам врага в тылу — по логистическим объектам, по складам.

Обратите внимание, что, в отличие от россиян, наши ракеты всегда попадают в цель. Или если они в цель не попадают, по крайней мере, падают там, где гражданские жители, они не погибают. То есть мы сражаемся в этом плане идеально.

И системные удары по логистическим центрам, по складам — это тоже один из признаков подготовки к нашему контрнаступлению — для того, чтобы нанести врагу максимальные трудности, когда они будут его отражать.

— Гуменюк говорит, что эта «бавовна» заставит россиян рассредоточиться в поисках более безопасного места. А в Крыму такое место еще остается где-нибудь?