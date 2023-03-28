Пограничники уничтожили укрытие вагнеровцев в Бахмуте — видео 28 марта, 14:34 В одном из кварталов Бахмута пограничники уничтожили укрытие вагнеровцев (Фото:93rd Mechanized Brigade Kholodny Yar via REUTERS)

В одном из кварталов Бахмута Донецкой области украинские пограничники уничтожили укрытие наемников группы Вагнера.



Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Госпогранслужбы.

«Во время ближнего боя в одном из кварталов Бахмута, выстрелами из ручных гранатометов, бойцам удалось уничтожить здание из которого враг вел прицельный огонь», — говорится в подписи к ролику.

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По данным Генштаба, на вторник, 28 марта, оккупационные войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый сообщил, что количество боев в Бахмуте уменьшилось.

