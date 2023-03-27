Наемник из группы Вагнера. Под Бахмутом ликвидировали сына пророссийского активиста из Севастополя

27 марта, 15:14
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Андрей Тюнин воевал в составе группы Вагнера и был ликвидирован под Бахмутом (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Андрей Тюнин воевал в составе группы Вагнера и был ликвидирован под Бахмутом (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В районе Бахмута Донецкой области ликвидировали 42-летнего наемника ЧВК Вагнер Андрей Тюнин. Его отец Владимир Тюнин — пророссийский активист из оккупированного Севестополя.

Об этом сообщает пропагандистское издание ForPost со ссылкой на родного брата погибшего.

Отец Андрея Тюнина, глава «общественной организации Российская община «Соболь» Владимир Тюнин, рассказал, что его младший сын добровольно заключил 6-месячный контракт с группой Вагнера и «благополучно его выполнил». После этого ему продлили контракт на три месяца.

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Андрей Тюнин погиб под Бахмутом неделю назад.

Сейчас родственники ждут тело погибшего, чтобы похоронить его в Севастополе.

17 марта в НАТО заявили, что в ходе наступления на Бахмут РФ теряет до 1500 военных ежедневно.

Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс заявил, что с мая прошлого года РФ потеряла в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч ранеными и убитыми.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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