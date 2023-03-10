«Бесславная история скоро закончится». ВСУ уничтожили большую часть ЧВК Вагнера в районе Бахмута

10 марта, 13:35
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В районе Бахмута уничтожили большую часть ЧВК Вагнера (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В районе Бахмута уничтожили большую часть ЧВК Вагнера (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинские военные уничтожили большую часть наемников частной военной компании Вагнера в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, по перехватам и обращениям главаря группы Вагнера Евгения Пригожина виден его конфликт с командованием РФ и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

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«У него есть желание сохранить военно-политическую субъектность, но ему помешало мастерство ВСУ, которые почти уничтожили группировку Вагнера, они понесли значительные потери. Большая часть полегла под Бахмутом. Их бесславная история в средней перспективе закончена», — сказал Череватый.

Накануне Череватый сообщал, что в боях за Бахмут российские оккупационные войска потеряли десятки тысяч своих солдат.

https://www.youtube.com/watch?v=j8qaSwk2f9E
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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