В районе Бахмута уменьшилось количество боев: войска РФ могут перегруппировываться — Силы обороны 28 марта, 12:09 В районе Бахмута уменьшилось число боев, возможно, из-за перегруппировки сил РФ (Фото:93rd Mechanized Brigade Kholodny Yar via REUTERS)

За последние три дня количество боевых столкновений на Бахмутском направлении несколько уменьшилось. Это может свидетельствовать об определенной перегруппировке оккупационных сил РФ.



Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, ближайшие дни продемонстрируют точную ситуацию на фронте, а также намерения оккупантов.

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За минувшие сутки на Бахмутском направлении войска РФ 194 раза открывали артиллерийский огонь, в районе самого города зафиксировали 70 ударов.

Произошло 19 боевых столкновений, 14 из которых непосредственно в Бахмуте. Оккупанты потеряли 86 человек убитыми и 117 ранеными.

Также были подбиты вражеская самоходная артиллерийская установка и оснащение для радиоэлектронной борьбы.

По данным Генштаба, на вторник, 28 марта, оккупационные войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

