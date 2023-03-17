Оборона Бахмута: Силы спецопераций уничтожили роту оккупантов за несколько дней боев — видео

17 марта, 09:02
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Бойцы Сил специальных операций уничтожили роту оккупантов в Бахмуте (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Бойцы Сил специальных операций уничтожили роту оккупантов в Бахмуте (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Бойцы Сил специальных операций уничтожили роту российских оккупантов в течение нескольких дней боев за Бахмут в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины.

«Операторы ССО Украины продолжают мужественно оборонять Бахмут. Одно из подразделений за несколько дней боев на этом направлении отминусовали по меньшей мере роту противника и БПЛА Орлан-10», — говорится в подписи к ролику.

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Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение сдерживания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Силы спецопераций Бахмут Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

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