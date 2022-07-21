После российских обстрелов неподалеку от Бахмута заживо сгорели полсотни коров
Россияне регулярно обстреливают Бахмут (следствие ракетного удара 14 июля) (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Недавно российские войска ударили по ферме в деревне недалеко от города Бахмут Донецкой области. Телятник с коровами выгорел дотла.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Местные пытались спасти скот, но на такую площадь пожара огнетушителей не хватило. Погибли полсотни коров.
20 июля на Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменное, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.
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