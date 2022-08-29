Оккупанты обстреляли остановку в Бахмуте, есть погибшие

29 августа, 14:19
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Война в Донецкой области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Война в Донецкой области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Российские военные, обстреливая город Бахмут Донецкой области, попали в остановку общественного транспорта, где находились люди. Число погибших и раненых выясняется.

Об этом сообщил инспектор отдела коммуникации полиции Донбасса Олег Кирницкий в комментарии Суспільному.

«В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли люди в возрасте от 36 до 60 лет», — прокомментировал он.

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Ожидается информация от областных и городских властей относительно точного количества травмированных и погибших.

Российские военные за воскресенье, 28 августа, убили восемь мирных жителей Донецкой области. Еще семеро получили ранения.

Ранее сообщалось, что ВСУ отбили враждебное наступление на Бахмутском направлении. Тогда огневого влияния из танков, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Вражеская авиация нанесла удар возле Кодемы.

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Теги:   Донецкая область Обстрел Бахмут Война России против Украины

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