На Бахмутском направлении за сутки Россия потеряла более 500 военных убитыми и ранеными 10 марта, 15:10 ВСУ уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

На Бахмутском направлении за сутки российские оккупационные войска потеряли 191 военнослужащего убитыми и 319 ранеными.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Всего на данном участке фронта произошло 57 боестолкновений. Непосредственно в районе Бахмута зафиксировали 20 обстрелов и 23 боестолкновения.

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По его словам, ситуация в районе Бахмута абсолютно контролируема и оккупанты по-прежнему не могут прорвать украинскую оборону.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый в интервью Radio NV говорил, что, обороняя Бахмут, ВСУ выполняют две главные задачи:

не дать противнику системно прорвать украинскую оборону,

наносить захватчикам максимальное поражение в личном составе и технике.