В Бахмуте потери штурмовых групп РФ достигают 80%, раненых бросают умирать — боец Нацгвардии 4 января, 11:24 Боец Нацгвардии рассказал об огромных потерях оккупантов в Бахмуте (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Потери штурмовых групп оккупационных войск РФ в Бахмуте Донецкой области достигают 80%.



Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель командира 3-го батальона Свобода в составе 4-й бригады Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

«Мы знаем, как они пытаются атаковать. Потери даже не отрядов, не боевых соединений вагнеровцев, а просто толп, которыми пробуют штурмовать, маленькие такие группки по 8, по 10−20 человек, достигают 80%», — отметил он.

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По словам бойца, во многих случаях оккупанты даже не забирают раненых и оставляют их умирать от плохих погодных условий и ранений.

В то же время украинские войска держат линию обороны и не дают оккупантам продвигаться.

«С начала нового года линия не продвинулась, у врага нет никакого успеха», — добавил Назаренко.

3 января британская разведка сообщила, что период сильнейшего наступления россиян в районе Бахмута уже истек. Вариант значительного российского прорыва возле города в ведомстве считают маловероятным.

Ранее подобные тезисы озвучивали и в американском Институте изучения войны (ISW). В отчете за 28 декабря аналитики отмечали, что российские оккупанты достигли предельного истощения сил при попытке захватить Бахмут. По мнению экспертов, россияне больше не способны добиться значительных оперативных успехов на этом участке фронта.

Однако в украинском Минобороны подчеркнули, что оккупанты все еще имеют достаточно живой силы для продолжения атак в районе Бахмута.