Бой продолжался до поздней ночи. Пограничники отразили «мясной штурм» вагнеровцев в Бахмуте 5 апреля, 11:40 Подразделения Госпогранслужбы отразили попытку штурма вагнеровцев в Бахмуте (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В Бахмуте Донецкой области подразделения Госпогранслужбы отразили штурм оккупационных сил РФ и нанесли им значительные потери.

Как сообщает пресс-служба ГСПУ, оккупационные войска сосредоточили основные усилия по попытке прорыва рубежа обороны в промзоне города. В этой локации в направлении главного удара вражеских сил стоял один из опорных пунктов пограничников.

Видео дня

Как отметили в ведомстве, бой начался вечером и продолжался до поздней ночи.

«В самый ожесточенный момент боя нашу позицию атаковало одновременно шесть групп штурмовиков из числа ЧВК Вагнера. Украинские защитники уничтожали оккупантов из минометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Наемников, которые лезли по развалинам к шансам в ближней зоне, наши защитники забросали десятками осколочных гранат», — говорится в сообщении.

Несмотря на преимущество в живой силе и активное применение артиллерии, наемники не смогли достичь успеха, добавили в Госпогранслужбе.

По данным ГПСУ, только убитыми оккупанты потеряли 29 человек, а раненых насчитали не менее 40 человек.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.

