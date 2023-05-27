Скрывались в полуразрушенной постройке. Пограничники показали, как ликвидировали группу оккупантов в Бахмуте — видео 27 мая, 19:49 Пограничники-минометчики ликвидировали группу захватчиков в Бахмуте (Фото:Госпогранслужба)

В Бахмуте пограничники-минометчики ликвидировали группу оккупантов. Речь идет о двух погибших и трех раненых.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что аэроразведка пограничного подразделения обнаружила перемещение группы вражеской пехоты в окрестностях Бахмута.

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«Противник решил отсидеться в полуразрушенной постройке. По координатам нахождения стрелков российско-оккупационных войск пограничники-минометчики отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате огневого налета место укрытия врага разрушено, уничтожены два захватчика, еще трое ранены.

Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 26 мая, потеряли 480 своих солдат и наемников, три танка, 22 артиллерийские системы, 31 беспилотник и 11 единиц автомобильной техники.