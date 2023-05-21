«Акция минусования». В Бахмуте пограничники ликвидировали россиян, которые планировали перейти в наступление — видео

21 мая, 17:57
Поделиться:
Украинские военные уничтожают позиции российских оккупантов в Бахмуте (Фото:Courtesy of Colonel General Oleksandr Syrskyi, Commander of Ground Forces/via REUTERS)

Украинские военные уничтожают позиции российских оккупантов в Бахмуте (Фото:Courtesy of Colonel General Oleksandr Syrskyi, Commander of Ground Forces/via REUTERS)

Минометчики и аэроразведчики Государственной пограничной службы ликвидировали группу российских оккупантов в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

«Отследив место накопления и дождавшись сосредоточения определенного количества оккупантов в руинах, наши бойцы отработали минометами. Противник потерял целую штурмовую группу: семь двухсотых и четверо трехсотых», — говорится в сообщении.

Видео дня

21 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные сейчас контролируют незначительную часть Бахмута, но продолжают продвигаться и приближаются к тактическому окружению города.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X