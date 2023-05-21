«Акция минусования». В Бахмуте пограничники ликвидировали россиян, которые планировали перейти в наступление — видео 21 мая, 17:57 Украинские военные уничтожают позиции российских оккупантов в Бахмуте (Фото:Courtesy of Colonel General Oleksandr Syrskyi, Commander of Ground Forces/via REUTERS)

Минометчики и аэроразведчики Государственной пограничной службы ликвидировали группу российских оккупантов в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.



«Отследив место накопления и дождавшись сосредоточения определенного количества оккупантов в руинах, наши бойцы отработали минометами. Противник потерял целую штурмовую группу: семь двухсотых и четверо трехсотых», — говорится в сообщении.

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21 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные сейчас контролируют незначительную часть Бахмута, но продолжают продвигаться и приближаются к тактическому окружению города.

