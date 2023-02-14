Прицельная атака. NYT опубликовала видео ракетного удара РФ по автомобилю волонтеров в Бахмуте — тогда погиб американец 14 февраля, 17:58 В результате российского ракетного удара погиб американский волонтер Пит Рид (Фото:Erko Laidinen, Frontline Medics via NYT)

Американский волонтер Пит Рид, скорее всего, погиб в Бахмуте в результате умышленного удара российских оккупантов. The New York Times проанализировала видео момента удара по автомобилю, где он находился вместе с другими волонтерами.

Как пишет газета, оккупанты атаковали их 2 февраля примерно через минуту после того, как волонтеры начали оказывать помощь раненой женщине в городе. Рид погиб, несколько волонтеров получили ранения.

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Сначала считали, что этот удар был «непреднамеренным», но после анализа газета пришла к выводу, что по автомобилю выстрелили противотанковой управляемой ракетой из комплекса Корнет, находящейся на вооружении армии РФ. Кроме того, у него были четкие опознавательные знаки медиков, а упомянутый тип позволяет операторам подробно рассмотреть свою цель. Ее запустили с территории, на которой стоят российские позиции, пишет NYT.

Фото: Erko Laidinen, Frontline Medics via NYT

Снявший видео эстонский волонтер из организации Frontline Medics Эрко Лайдинен рассказал, что видеорегистратор также зафиксировал второй ракетный удар. Он был нацелен на другой автомобиль, но не попал в него.

33-летний Пит Рид — бывший военнослужащий морской пехоты США. Он был основателем и главой правления организации Global Response Medicine. В тот же день ранения получили волонтеры-медики из Норвегии Сандер Сёрсвен Трелвик и Симон Йонсен — их доставили в больницу в Днепре.