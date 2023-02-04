В Бахмуте погиб волонтер из США, помогавший мирным жителям

4 февраля, 03:09
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Последствия обстрелов Бахмута русскими войсками (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Последствия обстрелов Бахмута русскими войсками (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В четверг, 2 февраля, в Бахмуте Донецкой области погиб американский волонтер Пит Рид, помогавший мирным жителям.

Об этом сообщает CNN.

"Вчера основатель GRM Пит Рид был убит в Бахмуте, Украина. Пит был основой GRM, занимая пост президента правления в течение 4 лет. В январе Пит ушел из GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит при оказании помощи», — говорится в сообщении организации Global Response Medicine, которую основал Рид.

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Питу Риду было 33 года, он бывший военнослужащий морской пехоты США. Рид также числился директором по Украине на сайте Global Outreach Doctors.

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3 февраля волонтеры-медики из Норвегии Сандер Сёрсвен Трелвик и Симон Йонсен получили ранения при обстреле оккупантами Бахмута.

https://www.youtube.com/watch?v=LkBTp6exXLM
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Донецкая область Война в Украине Бахмут Война России против Украины

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