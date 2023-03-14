Защищая Бахмут погиб командир роты 93-й бригады ВСУ Александр Басалыга 14 марта, 00:42 Александр Басалыга (Фото:Ирина Рыбакова/Facebook)

В ходе боевых действий в Бахмуте Донецкой области погиб командир роты 93-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Александр Басалыга (позывной Монгол).

Александру было 31 год. Он родился в Днепре, был участником Революции Достоинства, а затем в рядах ВСУ защищал страну от российской агрессии на Донбассе. Участвовал в боях за Дебальцево в составе 1-й отдельной танковой бригады.

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В 2016 году Басалыга получил орден За мужество III степени. Впоследствии стал командиром танка. После 24 февраля 2022 стал командовать ротой в 93-й бригаде.

Был серьезно ранен во время боевых действий в Бахмуте, но восстановился и вернулся в строй. В декабре 2022 Александра наградили медалью Защитнику Отечества.