В Бахмуте погиб доброволец из США Купер Эндрюс 1 мая, 04:26 Купер Эндрюс (Фото:Jake Hanrahan/Twitter)

Журналист и документалист Джейк Ханрахан сообщил, что в боях в Бахмуте погиб доброволец из США Купер Харрис Эндрюс.



Добровольцу было 26 лет, раньше он служил в морской пехоте США.

"Он был членом Иностранного легиона, а позже Комитета сопротивления. Он попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных", - сообщил Ханрахан.

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Он отметил, что он и его сообщество не знали, что Купер находился в районе Бахмута, поэтому новость о гибели стала для него шоком.

"Соболезнования от всех нас выражаем его семье и друзьям", - сообщил Ханрахан.

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