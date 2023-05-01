В Бахмуте погиб доброволец из США Купер Эндрюс
Купер Эндрюс (Фото:Jake Hanrahan/Twitter)
Журналист и документалист Джейк Ханрахан сообщил, что в боях в Бахмуте погиб доброволец из США Купер Харрис Эндрюс.
Добровольцу было 26 лет, раньше он служил в морской пехоте США.
"Он был членом Иностранного легиона, а позже Комитета сопротивления. Он попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных", - сообщил Ханрахан.
Он отметил, что он и его сообщество не знали, что Купер находился в районе Бахмута, поэтому новость о гибели стала для него шоком.
"Соболезнования от всех нас выражаем его семье и друзьям", - сообщил Ханрахан.