В Бахмуте погиб командир минометного расчета Андрей Воробкало с позывным Грек — журналист 11 апреля, 09:16 Андрей Воробкало (Фото:t.me/Tsaplienko)

Защищая Украину от российских оккупантов, в Бахмуте погиб Андрей Воробкало с позывным Грек.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram в понедельник, 10 апреля.

«Еще один светлый человек погиб в Бахмуте. Андрей Воробкало с позывным „Грек“. Командир минометного расчета», — написал он

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По словам Цаплиенко, ранее Андрей жил в Греции, обучал детей восточным боевым искусствам.

«У самого был черный пояс. Младшего брата Дария учил украинскому, чтобы тот знал свой второй родной язык», — отметил он.

Однако после 24 февраля 2022 вернулся в Украину защищать родную землю и родных людей.

«Сам говорил, иначе просто не смог бы смотреть украинцам в глаза. Встретил любимую в Украине. Ирина делала то, что сейчас делают тысячи украинок. Закрывала сборы для Андрея и собратьев на фронте», — рассказал он.

Цаплиенко заявил, что 2 апреля бой в Бахмуте стал для молодого человека последним.



«Ему было всего 26. Прощались с Героем в родных Хуторах Черкасской области», — написал он.