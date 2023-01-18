В Бахмуте осталось около 5% мирного населения 18 января, 16:52 Город Бахмут (Фото:Генштаб)

Ситуация в Бахмуте остается стабильной, продолжаются бои. Из тех гражданских, которые остались в городе, часть поддерживает РФ.

Об этом сообщил представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ярослав Николин в эфире телемарафона.

По его словам, в городе осталось около 5% мирного населения.

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«Если взять из начального количества населения Бахмута, думаю, сейчас осталось около 5% населения. Каждый день есть потери среди гражданских. Ибо гражданское население ходит за водой, пытается найти продукты и тоже попадает под обстрелы. Недавно эвакуировали гражданских, одной женщине оторвало ногу. Но их эвакуировали в больницу. Относительно настроения местных жителей часть из них поддерживает Россию, к сожалению. Но часть нас поддерживает, предлагают свою помощь», — рассказал он.

По словам военного, враг имеет некоторые успехи в двух направлениях. Но они незначительны.

«Происходит то, что и в последние несколько месяцев: враг беспрестанно пытается атаковать наши позиции. Пытается все-таки взять в оперативное окружение Бахмут. Но пока наша бригада держится крепко, и успехов у врага нет. В общем, по Бахмуту ситуация в принципе стабильная. Есть некоторые успехи врага на северном и южном направлениях. Но они не существенны, это буквально продвижение на 200−300 метров, не больше», — заверил Николин.

Также он сообщил, что с вооружением проблем нет. Другое — продукты и материальное обеспечение — пополняют благодаря волонтерам и своими силами.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки по его захвату, однако ВСУ дают отпор.