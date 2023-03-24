Ситуация под Бахмутом: оккупанты усиливаются десантниками 24 марта, 13:51 В Силах обороны Украины рассказали о ситуации в районе Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают нести большие потери и вынуждены усиливаться за счет регулярных подразделений армии РФ, в частности, десантников.



Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, за сутки уничтожили 332 оккупантов, еще 188 были ранены. Непосредственно в самом Бахмуте произошло 28 боестолкновений.

Видео дня

«Мы здесь видим другую тенденцию — не то, что они отходят, а то, что из-за больших потерь им приходится усиливаться за счет подразделений регулярной армии РФ, в первую очередь воздушно-десантных войск», — сказал он.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.

