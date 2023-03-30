Одним выстрелом. Под Бахмутом Силы обороны уничтожили склад БК и технику оккупантов — видео 30 марта, 09:34 Украинские бойцы под Бахмутом уничтожили вражеский склад БК и военную технику (Фото:93rd Mechanized Brigade Kholodny Yar via REUTERS)

В районе Бахмута Донецкой области украинские бойцы уничтожили вражеский склад БК и военную технику российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

«Благодаря активному взаимодействию разведчиков 30 отдельной механизированной бригады и артиллеристов 26 и 45 бригад были уничтожены склад БК и военная техника оккупантов с одного выстрела», — говорится в подписи к ролику.

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Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ЧВК Вагнера не способны самостоятельно обеспечивать наступательную работу в районе Бахмута и вынуждены просить о поддержке российской регулярной армии.

Он отметил, что российские военные уже фактически 9 месяцев не оставляют попыток захватить Бахмут. Однако украинские защитники стабилизируют фронт.