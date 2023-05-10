«Россияне побегут по всей линии фронта». Что происходит в Бахмуте и почему Залужный не встретился с комитетом НАТО — Свитан 10 мая, 17:31 NV Премиум Бахмут. 7 мая 2023 года (Фото:dam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ во время наступательных действий под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ, освободили часть территории Украины и взяли в плен оккупантов.

Об этом накануне сообщил командир тактической группы Азов, входящей в 3-ю ОШБр, Андрей Билецкий.

Началось ли наступление такими действиями и, возможно, из-за ситуации в Бахмуте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался от встречи с военным комитетом НАТО, во время интервью Radio NV объяснил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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