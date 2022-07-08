В Бахмуте и Северске в результате российских обстрелов погибли пять мирных жителей, ранен ребенок

8 июля, 20:05
Последствия обстрела Донецкой области (Фото:Офис генпрокурора)

Последствия обстрела Донецкой области (Фото:Офис генпрокурора)

Во время обстрелов Бахмута и Северска Донецкой области 7 и 8 июля российские войска убили пятерых гражданских и тяжело ранили ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

После плотных российских обстрелов этих городов в реанимационном отделении больницы скончались пять мирных жителей. Снаряды оккупантов ранили трех человек, среди которых 12-летний мальчик. Сейчас он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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Дома местных жителей подверглись разрушениям, также обстрел повредил гражданские автомобили.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

6 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты будут пытаться развивать наступление на Бахмут и Славянск Донецкой области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Северск Бахмутка Офис генерального прокурора Война России против Украины

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