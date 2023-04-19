В Бахмуте до сих пор находятся дети — Верещук

19 апреля, 22:17
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Школа в Часов Яре, вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Школа в Часов Яре, вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В Бахмуте Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, до сих пор находятся дети. Эвакуировать их становится все труднее.

Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

«В Бахмуте еще остаются дети, но все труднее и труднее до них добраться. Вы знаете, что делает враг. Поэтому мы делаем все, чтобы в приближенных к Бахмуту селах как можно меньше было детей и как можно меньше там находились в зоне активных боевых действий женщин, пожилых людей, тех, кто не может себе помочь», — сказала Верещук.

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Она не уточнила, сколько детей осталось в Бахмуте, но сообщила, что принудительная эвакуация продолжается из 21 населенного пункта Донецкой области.

19 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина вынуждена использовать максимальные ресурсы для обороны Бахмута.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

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