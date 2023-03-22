В Бахмуте вражеский боеприпас прилетел украинскому защитнику прямо в голову, его спасла каска

22 марта, 10:47
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Бойца ВСУ спасла каска (Фото:dpsu.gov.ua)

Бойца ВСУ спасла каска (Фото:dpsu.gov.ua)

Во время боя в Бахмуте украинскому защитнику вражеский боеприпас прилетел прямо в голову, его спасла каска.

Об этом сообщила Госпогранслужба в среду, 22 марта.

«Верите ли вы в чудеса? Может, да, а может и нет…Но в них точно верит пограничник Андрей. Ему во время боя в Бахмуте вражеский боеприпас ВОГ-25 прилетел прямо…в голову», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что украинского защитника спасла каска и законы физики.

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"И даже после этого Андрей продолжил вести бой", - говорится в сообщении.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

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