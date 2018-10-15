В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7

В понедельник, 15 октября, в Азовском море на границе между Украиной и Россией произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42. Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.
Однако управление МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на геофизическую службу Российской академии наук сообщает, что магнитуда составила 4,3 балла.
"По докладу оперативных дежурных Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", – проинформировали в краевом МЧС.
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