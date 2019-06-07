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В Азове сообщили имена погибших на Донбассе бойцов

Сегодня, 12:31
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В Азове сообщили имена погибших на Донбассе бойцов - фото

Азов

На Донбассе погибли два бойца Азова

Минувшей ночью в зоне проведения операции Объединенных сил на Светлодарской дуге на Донбассе погибли бойцы полка Азов — Дмитрий Пругло и Максим Олексюк.

Об этом сообщили в пресс-службе полка.

Полтавчанин Дмитрий Круглый Пругло пришел в Азов еще в 2014 году, участвовал во всех ключевых боях подразделения. Он занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом. Ему было 28 лет.

Фото: Азов

Другой погибший — 23-летний Максим Максон Олексюк. Он присоединился к Азову в 2017 году.

Фото: Азов

«Это военное преступление еще раз демонстрирует, что любые договоренности или с Россией, то с ее марионетками ЛДНР ничего не стоят. Этим извергам неизвестные понятия воинской чести и достоинства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зоне ООС в результате обстрелов позиций ВСУ погибли четверо украинских военных, еще 10 получили ранения.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС Батальон Азов

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