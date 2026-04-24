Для победы в войне Украина должна рассматривать производство вооружения как общую национальную миссию, а не как бизнес, сосредотачиваясь на эффективности и сотрудничестве между военными и производителями.

Об этом в четверг, 23 апреля, заявил заместитель командира 1-го корпуса Азов, НГУ, полковник Никита Надточий во время 18-го Киевского форума безопасности.

«Относительно момента взаимодействия военных, различных компаний, которые занимаются разработкой, — как наших украинских, так и стран-партнеров, — я бы хотел акцентировать внимание на одной важной детали. Начну с наших производителей. Пока мы будем воспринимать эту историю как бизнес, мы будем проигрывать», — считает он.

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Заместитель командира 1-го корпуса Азов обратил внимание на взаимодействие между военными и производителями, подчеркнув, что после получения отзывов с фронта компании должны оперативно совершенствовать свою продукцию, чтобы «все это сразу летело уничтожать врага».

«То есть когда вся нация, вся Украина поймет, что нет сейчас бизнеса, нет сейчас момента заработка средств, когда все поймут, что в первую очередь нам нужно справиться с задачей, которую нам нарисовал наш противник, только тогда мы в принципе его выполним», — подчеркнул Надточий.

В то же время он отметил, что часть производителей уже работает по такому принципу — для них приоритетом является эффективность и уничтожение противника, а не финансовая выгода.

«И когда мы дойдем до этого симбиоза „войско-производители“, тогда будет счастье и радость», — заявил военный.

К тому же он предостерег партнеров от ошибок, с которыми Украина уже сталкивалась: некоторые поставщики пытались продавать дорогие, но неэффективные решения, прикрывая это «крутой картинкой». Из-за этого военные были вынуждены самостоятельно тестировать технику и развивать собственные исследовательские разработки, чтобы выбирать действенные и доступные решения.

В 2025 году предприятия Укроборонпрома увеличили производство в полтора раза, а Минобороны допустило к эксплуатации более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства — на 25% больше, чем в прошлом году.

В декабре 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что более 50% вооружения в украинской армии — отечественного производства.

