В Азове заявили, что пока в стране будут воспринимать производство военной продукции как бизнес — Украина будет проигрывать

24 апреля, 12:58
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Военнослужащие 12-й бригады специального назначения Азов атакуют российские позиции в Донецкой области (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военнослужащие 12-й бригады специального назначения Азов атакуют российские позиции в Донецкой области (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Для победы в войне Украина должна рассматривать производство вооружения как общую национальную миссию, а не как бизнес, сосредотачиваясь на эффективности и сотрудничестве между военными и производителями.

Об этом в четверг, 23 апреля, заявил заместитель командира 1-го корпуса Азов, НГУ, полковник Никита Надточий во время 18-го Киевского форума безопасности.

«Относительно момента взаимодействия военных, различных компаний, которые занимаются разработкой, — как наших украинских, так и стран-партнеров, — я бы хотел акцентировать внимание на одной важной детали. Начну с наших производителей. Пока мы будем воспринимать эту историю как бизнес, мы будем проигрывать», — считает он.

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Заместитель командира 1-го корпуса Азов обратил внимание на взаимодействие между военными и производителями, подчеркнув, что после получения отзывов с фронта компании должны оперативно совершенствовать свою продукцию, чтобы «все это сразу летело уничтожать врага».

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«То есть когда вся нация, вся Украина поймет, что нет сейчас бизнеса, нет сейчас момента заработка средств, когда все поймут, что в первую очередь нам нужно справиться с задачей, которую нам нарисовал наш противник, только тогда мы в принципе его выполним», — подчеркнул Надточий.

В то же время он отметил, что часть производителей уже работает по такому принципу — для них приоритетом является эффективность и уничтожение противника, а не финансовая выгода.

«И когда мы дойдем до этого симбиоза „войско-производители“, тогда будет счастье и радость», — заявил военный.

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К тому же он предостерег партнеров от ошибок, с которыми Украина уже сталкивалась: некоторые поставщики пытались продавать дорогие, но неэффективные решения, прикрывая это «крутой картинкой». Из-за этого военные были вынуждены самостоятельно тестировать технику и развивать собственные исследовательские разработки, чтобы выбирать действенные и доступные решения.

В 2025 году предприятия Укроборонпрома увеличили производство в полтора раза, а Минобороны допустило к эксплуатации более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства — на 25% больше, чем в прошлом году.

В декабре 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что более 50% вооружения в украинской армии — отечественного производства.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Оружие Производство оружия Корпус Азов Война России против Украины Оборонная промышленность

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