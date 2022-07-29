Теракт РФ в Оленовке: в Азове подтвердили гибель пленных бойцов, но призвали не верить российской пропаганде 29 июля, 17:15 На данное время волонтеры выясняют имена погибших и пострадавших в результате теракта РФ (Фото:informator.u)

В Патронатной службе полка Азов подтвердили информацию о гибели своих пленных бойцов в результате теракта РФ в Оленовке.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в ее Telegram-канале в пятницу, 29 июля.

«Мы выясняем имена погибших и пострадавших по своим каналам. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста», — рассказал Ангелы Азова.

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При этом они призвали украинцев, не верить фейкам кремлевской пропаганды, отрицающей вину российских войск за это зверское преступление.

«Любая информация, которая сейчас появляется в российских Telegram-каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против Азова и украинского общества. Поэтому призываем дождаться проверенных данных. Патронатная служба будет оперативно информировать родных о ситуации. Никто не будет обделен вниманием и помощью», — подчеркнули волонтеры.

Согласно данным Офиса генпрокурора, в результате российского удара по зданию с пленными украинскими военными погибли более 40 человек, еще около 130 получили ранения.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В свою очередь основатель Азова Андрей Билецкий объявил охоту на российских оккупантов, причастных к этому преступлению.

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