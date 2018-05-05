В Азербайджане полиция задержала подозреваемого в избиении Найема

В Азербайджане правоохранители задержали подозреваемого в избиении народного депутата Украины Мустафы Найема.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
Сейчас, по словам Авакова, начаты экстрадиционные процедуры.
По словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, прокуратура Киева готовит ходатайство в компетентные органы Азербайджана о выдаче задержанного в Украину для привлечения к ответственности.
У зв'язку із затриманням в Азербайджані підозрюваного у побитті нардепа М. Найєма, Прокуратура міста Києва готує клопотання до компетентних органів цієї держави про видачу його (екстрадицію) в Україну для притягнення до відповідальності.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 5 мая 2018 г.
Єнін: Айзербаджанські колеги повідомили про затримання М.Саітова, сьогодні ж місцевий суд обере запобіжний захід. Запит на видачу М.Саітова буде направлено ближчим часом https://t.co/IgxMjk0Ouv pic.twitter.com/lG8W1OSWiq— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 5 мая 2018 г.
Напомним, нападение на Найема было совершено 30 апреля. Ему сломали челюсть. Нардеп объяснил, что это был исключительно дорожный конфликт и его профессиональная деятельность здесь ни при чем.
Позже Найем заявил, что один из участников конфликта, которого задержала полиция, вылетел из Украины в Баку. Впоследствии его объявили в розыск.
По словам нардепа, драк было две. После первых ударов, которые были в 17:37, Найем побежал за нападающими к улице Скоропадского. Там произошла вторая драка. Во втором эпизоде участвовал Тимербилатов Умал Русланович, который впоследствии был задержан.
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