В авиакомпании flydubai назвали причину задымления самолета в аэропорту Одессы

Задымление на борту самолета Одесса-Дубай перед вылетом из аэропорта произошло из-за технической неисправности.

Об этом НВ сообщили в пресс-службе авиакомпании flydubai.

Так, на борту рейса FZ724, который 27 октября вылетал из Одессы в Дубай, возникли технические неполадки перед взлетом.

Вылет рейса перенесли на воскресенье, 28 октября. Пассажирам при необходимости было предоставлено размещение в гостиницах или они вернулись по домам.

Напомним, что 27 октября в международном аэропорту Одессы из самолета Боинг, который отправлялся в Дубаи, из-за задымления эвакуировали всех пассажиров.