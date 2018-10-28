В авиакомпании flydubai назвали причину задымления самолета в аэропорту Одессы

Задымление на борту самолета Одесса-Дубай перед вылетом из аэропорта произошло из-за технической неисправности.
Об этом НВ сообщили в пресс-службе авиакомпании flydubai.
Так, на борту рейса FZ724, который 27 октября вылетал из Одессы в Дубай, возникли технические неполадки перед взлетом.
Вылет рейса перенесли на воскресенье, 28 октября. Пассажирам при необходимости было предоставлено размещение в гостиницах или они вернулись по домам.
Напомним, что 27 октября в международном аэропорту Одессы из самолета Боинг, который отправлялся в Дубаи, из-за задымления эвакуировали всех пассажиров.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев
ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны
АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ
Комментарии
Правила комментирования