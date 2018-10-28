28 октября 2018, воскресенье

В авиакомпании flydubai назвали причину задымления самолета в аэропорту Одессы

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Возникли технические неполадки перед взлетом
Фото: flydubai

Возникли технические неполадки перед взлетом

Задымление на борту самолета Одесса-Дубай перед вылетом из аэропорта произошло из-за технической неисправности.

Об этом НВ сообщили в пресс-службе авиакомпании flydubai.

Так, на борту рейса FZ724, который 27 октября вылетал из Одессы в Дубай, возникли технические неполадки перед взлетом.

Вылет рейса перенесли на воскресенье, 28 октября. Пассажирам при необходимости было предоставлено размещение в гостиницах или они вернулись по домам.

Напомним, что 27 октября в международном аэропорту Одессы из самолета Боинг, который отправлялся в Дубаи, из-за задымления эвакуировали всех пассажиров.

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