С августа для пополнения банковских карточек через терминал понадобится телефон
Чтобы пополнить счет нужно будет ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала и получить на него одноразовый пароль (Фото:vashprivatbank.com.ua)
Для внесения наличных на банковские карты через терминалы с 1 августа этого года нужно будет вводить номер телефона.
Плательщик должен будет
- ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала;
- получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного звонка);
- ввести на экране терминала одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
- получить квитанцию.
Эти требования не касаются
- оплаты коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
- оплаты билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
- оплаты проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
- оплаты маршрутных пассажирских перевозок;
- пополнения проездных и транспортных карточек для проезда в городском и пригородном транспорте;
- уплаты налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.