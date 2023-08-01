С августа для пополнения банковских карточек через терминал понадобится телефон

1 августа, 13:14
Поделиться:
Чтобы пополнить счет нужно будет ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала и получить на него одноразовый пароль (Фото:vashprivatbank.com.ua)

Чтобы пополнить счет нужно будет ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала и получить на него одноразовый пароль (Фото:vashprivatbank.com.ua)

Для внесения наличных на банковские карты через терминалы с 1 августа этого года нужно будет вводить номер телефона.

Плательщик должен будет

  • ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала;
  • получить на этот номер одноразовый пароль  (путем сообщения или с помощью телефонного звонка);
  • ввести на экране терминала одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
  • получить квитанцию.

Видео дня

Эти требования не касаются

Читайте также:
Игорь Олехов
Игорь Олехов
Запретят ли наличные деньги в Украине?
  • оплаты коммунальных платежей  (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
  • оплаты билетов для железнодорожных перевозок  (включая пригородные);
  • оплаты проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
  • оплаты маршрутных пассажирских перевозок;
  • пополнения проездных и транспортных карточек для проезда в городском и пригородном транспорте;
  • уплаты налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Банки Мобильный телефон Август Платежные терминалы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X