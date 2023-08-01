С августа в Украине возобновят налоговые проверки 1 августа, 12:55 С 1 августа в Украине возобновляются налоговые проверки для предпринимателей (Фото:Главное управление ГНС в Черкасской области)

С 1 августа 2023 года в Украине возобновляют плановые и внеплановые налоговые проверки.

С 1 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения на территории Украины документальные внеплановые проверки проводятся исключительно по обращению налогоплательщика или при условии существования определенного ряда оснований.

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Проверки могут быть проведены при условии:

доступа, допуска к территориям, помещениям и другому имуществу, связанным с объектами налогообложения налогоплательщиков;

допуска к документам о финансово-хозяйственной деятельности, полученных доходах и расходах, связанных с исчислением и уплатой налогов;

проведения инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных.

В противном случае проверки останавливаются до завершения действия обстоятельств, которые им мешают или устранения препятствий для проведения проверки по решению руководителя органа контроля.

Возвращаются и плановые проверки. Временно, на период с 1 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения, в план-график проведения документальных плановых проверок, могут быть включены только налогоплательщики в сферах:

производства или реализации подакцизной продукции;

организации и проведения азартных игр в Украине ( игорный бизнес);

игорный бизнес); финансовых, платежных услуг.