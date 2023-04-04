В Авдеевке местные жители не хотят эвакуироваться и прячут детей — глава военной администрации 4 апреля, 10:35 По данным властей, местные жители не хотят эвакуироваться из Авдеевки (Фото:Donetsk Region Police/via REUTERS)

В Авдеевке Донецкой области местные жители отказываются от эвакуации и прячут детей, которые остаются в городе, несмотря на опасность постоянных обстрелов со стороны войск РФ.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Он напомнил о недавней трагедии, когда семья отказалась эвакуироваться из Авдеевки, а вскоре в результате обстрела погиб их 5-месячный ребенок.

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«Я не знаю, что в голове матери, которая осталась жива с отцом и сейчас они, по нашей информации, ищут жилье где-то в Покровске или Мирнограде? Почему нельзя было этого сделать неделю назад? Их уговаривали. Даже видео было, как эту женщину уговаривали ехать и как она отказывалась ехать», — сказал Барабаш.

Он надеется, что в ближайшее время удастся вывезти всех детей, остающихся в городе. Всего в Авдеевке остается восемь детей.

Барабаш рассказал, из Авдеевки выехали 25% коммунальщиков. Это повлияло на количество времени, когда в городе есть мобильная связь. Ранее, по его словам, до 20 часов в сутки была мобильная связь, сейчас — примерно 10−12 часов.

Также из города выехали спасатели ГСЧС, правоохранители пока остаются в городе.

В городе еще доступна питьевая вода, ее предоставляют гражданским. В больнице оказывают помощь двое врачей, четыре медсестры и четыре санитара.